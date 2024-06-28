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28 июня, 16:55

Город

Роспотребнадзор запретил купание на двух пляжах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичам временно запретили купаться в зонах отдыха "Пляж Динамо" и "Головинские пруды". Соответствующая информация появилась на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Ведомство приняло такое решение из-за несоответствия качества воды по микробиологическим показателям. На месте установили предупреждающие знаки.

Купаться в водоемах можно будет после получения удовлетворительных результатов проб. Об этом специалисты сообщат дополнительно.

Ранее московские спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за прогнозируемой с 28 июня по 1 июля 30-градусной жары.

В городе работают 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная. Их расположили с учетом особенностей водных объектов и посещаемости людьми. Так, 14 находятся на Москве-реке, 2 – на Химкинском водохранилище и 10 – на внутренних водоемах.

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