Реабилитация Изютинского пруда стартовала на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Южном административном округе Москвы началась комплексная реабилитация Изютинского пруда. Работы планируется завершить в четвертом квартале 2024 года. Об этом рассказал заместитель мэра Петр Бирюков, передает телеграм-канал столичного комплекса городского хозяйства.

По словам вице-мэра, сейчас водоем находится в неудовлетворительном состоянии. На дне пруда накопился слой иловых отложений, акватория начала активно зарастать водорослями, наблюдается эрозия береговой полосы.

Сначала специалисты извлекут иловые отложения, объем которых оценивается в почти две тысячи кубометров. Это позволит увеличить максимальную глубину до 2,5 метра. Затем рабочие обновят 276 метров разрушенных участков береговой полосы. Ее оформят с помощью отсыпки гранитного щебня по естественному откосу, уложат цилиндрические габионные конструкции.

На последнем этапе обустроят зону биоплато площадью 359 квадратных метров. Специалисты высадят свыше шести тысяч водных растений разных видов, которые станут естественными фильтрами водоема и позволят минимизировать зарастание.

Ранее в Гольянове стартовала комплексная реабилитация двух Красноярских прудов. Работы планируется завершить в третьем квартале 2024 года. Общая площадь водоемов составила 0,6 гектара.