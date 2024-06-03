Реабилитация Красноярских прудов началась в Гольянове

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В московском Гальянове стартовала комплексная реабилитация двух Красноярских прудов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного городского хозяйства.

Заместитель мэра Петр Бирюков сказал, что сейчас эти водоемы находятся в неудовлетворительном состоянии. На дне накопилось много иловых отложений, торцевые участки акватории заросли водной растительностью, наблюдается эрозия береговой линии.

Работы планируется завершить в третьем квартале 2024 года. Общая площадь водоемов составила 0,6 гектара, подчеркнул Бирюков.

Специалисты извлекут иловые отложения объемом более 1,6 тысячи кубометров, увеличив глубину до необходимых отметок. Также обновят конструкцию береговых полос протяженностью 491 метр. Большую часть береговых откосов отсыпят щебнем, отдельные участки выполнят из ряжевой стенки.

Кроме того, специалисты создадут девять зон биоплато общей площадью 565 квадратных метров, в зонах высадят свыше 12 тысяч водных растений.

Ранее в столице стартовали работы по благоустройству и реабилитации четырех крупных парков. В 2024 году на территориях Парка Горького, парка "Сокольники", музея-заповедника "Коломенское" проведут мероприятия первого этапа. Кроме того, завершатся основные работы по созданию парка "Яуза".