Собянин: на юге Москвы в этом году благоустроят четыре зеленые зоны

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В текущем году в рамках программы благоустройства на юге Москвы приведут в порядок четыре общественных пространства. О том, какими станут места для отдыха граждан Сергей Собянин рассказал в своем личном блоге.

Градоначальник напомнил, что несколько лет назад в районе Чертаново Центральное была благоустроена территория около Кировоградских прудов, превратившаяся в место притяжения жителей всего района. Там были расчищены пруды, расставлены парковые качели с видом на водную гладь, установлены игровые площадки и целый спортивный кластер на открытом воздухе.

В этом сезоне также будет обустроена территория на пересечении районов Чертаново Южное и Центральное, прилегающая к водоемам в Народном парке, в районе улицы Чертановская, дома 48, корпуса 3. В рамках благоустройства территории будут высажены почти 240 деревьев лиственных пород и порядка 1,2 тысячи кустарников. Для отдыха на природе будут организованы прогулочные маршруты по деревянным настилам и обустроены площадки для тихого отдыха у воды. Возле верхнего пруда на свайные конструкции будет поднят деревянный настил, там же будут устроены небольшие амфитеатры с лежаками.

Спортивная зона будет перенесена ближе к главному пешеходному маршруту. Кластер будет дополнен универсальной площадкой для игры в баскетбол и волейбол, а также специальной площадкой для панна-футбола, а площадь воркаут-площадки будет увеличена.

Кроме того, будут организованы несколько детских площадок для детей всех возрастов, а для комфорта прогулок будет заменена система освещения.

По словам Собянина, в районе Чертаново Центральное приведут в порядок зеленую территорию на улице Красного Маяка. Там появится необычная экотропа, выполненная из прессованного металлического настила. Высотные мостки поднимут посетителей парковой зоны почти на уровень крон и проведут через листву деревьев. Вечером маршрут будет украшать подсветка. Кроме того, будет обустроена площадку для тихого отдыха с лавочками, качелями и шахматными столами.

Там также будут обновлены спортивные площадки и хоккейная коробка, построены новые игровые комплексы, а для жителей с питомцами будет предусмотрена новая площадка для выгула и дрессировки собак. Территория будет дополнительно озеленена и освещена.

За Варшавским шоссе будут приведены в порядок неиспользуемые территории в районе Варшавских прудов. Территории около двух водоемов, расположенных в районе дома 131, корпуса 4 на Варшавском шоссе, будут очищены, берега водоемов дополнительно укрепят с помощью ряжа лиственницы.

Заболоченная территория будет расчищена, там расположатся пешеходные зоны из настилов над водной гладью, по маршруту будут расставлены лавочки и шезлонги. На всей территории будет обновлена система освещения и добавлена архитектурно-художественная подсветка деревянных настилов над водой.

Там также будет создана детская игровая зона, выполненная в экостиле, и спортивная площадка, оборудованная уличными тренажерами для воркаута.

В этом году также преобразится вытянувший вдоль Дорожной улицы Покровский парк с одноименными прудами. У воды будут обустроены комфортные места отдыха, вдоль тропинок будут установлены перголы с качелями. На дорожках будет заменено покрытие, а для посетителей с колясками и маломобильных жителей организуют дополнительные спуски к воде.

На большой площадке будет сделана зона с амфитеатром для районных мероприятий. Кроме того, будут установлены лежаки, появятся современные детские площадки с травмобезопасным покрытием, будут организованы площадки для баскетбола, настольного тенниса и воркаут-зона с тренажерами.

На территории парка расположена железобетонная огневая точка, напоминающая о линии обороны Москвы в 1941 году – этот исторический объект также будет приведен в порядок. Входную группу парка украсят новая арка и большие буквы-название.

Ранее сообщалось, что в рамках благоустройства в парке Героев Отечественной войны 1812 года и сквере 65-летия Победы обустроят девять общественных пространств. Как рассказал Собянин, в парке Героев отремонтируют спортивные площадки, зоны отдыха, а также обновят площадку для дрессировки животных. В сквере 65-летия Победы предусмотрены ремонт мемориально-паркового комплекса и реконструкция фонтана, уточнил мэр.