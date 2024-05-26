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26 мая, 13:01

Мэр Москвы

Собянин рассказал, как преобразилась улица Бутлерова после благоустройства

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На улице Бутлерова, расположенной на юго-западе Москвы, завершились работы по благоустройству. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"Был на Бутлерова месяц назад, осматривал, как идут работы. Как и планировали – отремонтированы проезжая часть и тротуары, приведено в порядок освещение", – уточнил мэр Москвы.

На данный момент, как уточнил Собянин, на дублере улицы Обручева, протяженность которого составляет примерно 2,3 километра, специалисты обустраивают газоны.

Всего в 2024 году в порядок должны привести около 50 улиц на юго-западе столицы, заключил градоначальник.

Ранее Собянин сообщил, что в рамках программы благоустройства в парке Героев Отечественной войны 1812 года и сквере 65-летия Победы будет обустроено девять общественных пространств. Он отметил, что работники добавят архитектурно-художественную подсветку, приведут в порядок газоны, обновят покрытия дорожек, а также высадят свыше 80 кустарников и разобьют 200 "квадратов" цветников.

В Москве стартовали масштабные работы по благоустройству парков

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