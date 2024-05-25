Собянин рассказал о благоустройстве парка Героев Отечественной войны

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В рамках программы благоустройства в парке Героев Отечественной войны 1812 года и сквере 65-летия Победы будет обустроено девять общественных пространств. Об этом мэр Москвы сообщил в своем личном блоге.

По его словам, в парке Героев приведут в порядок спортивные площадки, зоны для досуга с детьми и обновят площадку для дрессировки животных. Также специалисты заменят покрытия дорожек и газон, установят новые скамейки и разобьют клумбы.

Между тем в сквере 65-летия Победы планируется ремонт мемориально-паркового комплекса, который посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, и реконструкция фонтана на территории, уточнил Собянин. Он отметил, что работники добавят архитектурно-художественную подсветку, приведут в порядок газоны, обновят покрытия дорожек, а также высадят свыше 80 кустарников и разобьют 200 "квадратов" цветников.

Ранее мэр Москвы принял решение о создании летних бассейнов в парке "Серебряный бор". Так, в каждой зоне отдыха установят по два бассейна размером девять на 18 или девять на 12 метров и размером девять на девять метров. Также там сделают раздевалки, душевые, зоны проката, бар с прохладительными напитками и мороженым, кофейные автоматы.