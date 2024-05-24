Мэр Москвы сообщил о планах развития района Филевский Парк

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал о развитии района Филевский Парк в Москве. Он становится комфортнее с каждым годом, отметил мэр в своем телеграм-канале.



Так, по его словам, по программе реновации в районе подготовят два комплекса – в Береговом проезде и на Большой Филевской улице. Кроме того, еще две новые новостройки планируется возвести, а одна уже находится на стадии проектировки.



"Все дома делаем с безбарьерной средой. Рядом обустраиваем детские и спортивные площадки, зоны для отдыха", – уточнил мэр.



При этом уже более тысячи человек получили новое жилье. Всего, как утверждает Собянин, планируется расселить 6,5 тысячи москвичей из 35 домов.

Вместе с этим градоначальник рассказал и о развитии транспортной доступности района. Например, в этом районе уже сделали наземное метро, а станция Фили и вовсе вошла в состав МЦД-1.

При этом специалисты привели в порядок путепровод через пути МЦД-1 и проспект Багратиона с реконструкцией Промышленного и Багратионовского проездов, а также улицы Ивана Франко. Кроме того, был построен Проектируемый проезд № 2017, связывающий Большую Филевскую улицу с Береговым проездом, и в процессе строительства находится в створе Берегового проезда мост через Москву-реку.



Более того, в районе удалось запустить 12 новых маршрутов наземного транспорта, а в планах – организовать маршрут речного транспорта до причала "Парк "Фили".

Собянин также рассказал о развитии социальной инфраструктуры в районе. Так, в порядок приводятся столичные поликлиники, расположенные в Филевском Парке, благоустраиваются зоны для прогулок и отдыха, спортивные объекты и дворы. Вместе с этим уже открылся единый центр поддержки для участников СВО и членов их семей, заключил мэр.

Ранее сообщалось, что на Северном бульваре благоустроят сквер. Сейчас работы идут на участке от Юрловского проезда до поворота около дома 9. Специалисты уже убрали оборудование с детских площадок. В данный момент они проводят демонтаж старого покрытия дорожек.