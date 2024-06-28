На Москве-реке и городских водоемах усилено патрулирование из-за жары

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за прогнозируемой с 28 июня по 1 июля 30-градусной жары, передает телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

В настоящее время в городе работают 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная. Их расположили с учетом особенностей водных объектов и посещаемости людьми. Так, 14 находятся на Москве-реке, 2 – на Химкинском водохранилище и 10 – на внутренних водоемах.

Число сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, обеспечивающие каждый день безопасность горожан на воде, составляет 70. При этом в жаркую погоду их количество увеличивается до 100 человек. Под их постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, а также Химкинское водохранилище и городские пруды.

Спасатели патрулируют береговую линию и пешком, проводят профилактические беседы с отдыхающими и выявляют детей без сопровождения взрослых.

Между тем контроль за качеством воздуха в Москве усилили сотрудники департамента природопользования и охраны окружающей среды в связи с риском возникновения пожаров. Как уточнили в пресс-службе ведомства, в своей работе специалисты используют высотные камеры наблюдения и станции контроля качества воздуха, что позволяет оперативно реагировать на возможные угрозы, а также отслеживать концентрации загрязняющих веществ.

В свою очередь, столичный Дептранс призвал не оставлять детей и животных в машине при высокой температуре воздуха. В ведомстве подчеркнули, что при 30 градусах на улице температура внутри машины за десять минут нагревается до 43 градусов. Москвичам также рекомендовали пить больше воды и надевать головные уборы.

На фоне жары столичные коммунальщики стали чаще поливать дороги и проводить аэрацию. Пролив асфальта снижает угрозу деформации дорожного покрытия из-за воздействия высоких температур. Также в жару особый уход требуется столичным цветникам. Коммунальщики поливают их утром, а затем повторно после 17:00.