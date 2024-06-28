Коммунальщики в Москве стали чаще поливать дороги из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Коммунальщики в Москве стали чаще поливать дороги и проводить аэрацию воздуха на фоне жары. Об этом рассказал Петр Бирюков, слова которого приводятся в официальном телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В цикличном режиме, каждые три часа, коммунальные службы проводят полив проезжей части. В жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна", – добавил он.

В комплексе объяснили, что покрытие асфальта может деформироваться из-за воздействия высоких температур, а полив помогает снизить эту угрозу.

Если столбики термометров поднимаются выше 25 градусов, в городе проводят аэрацию воздуха – струю воды направляют вверх, что позволяет остудить не только асфальт, но и воздух. Как отметили в ведомстве, это нужно делать до трех раз в день на основных дорогах и центральных улицах.

Городские службы осуществляют промывку с 23:00 до 07:00. В случае загрязнения асфальта процедуру могут повторить днем.

Также в жару особый уход требуется столичным цветникам. Коммунальщики поливают их утром, а затем повторно после 17:00. Это позволяет увлажнить землю на глубину 30 сантиметров.

В ближайшие два дня в Москве действует оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Городские службы посоветовали москвичам проводить меньше времени на улице.

Воздух в столице прогреется до 32 градусов. Ночные температуры не будут опускаться ниже 17–19 градусов, отметил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

