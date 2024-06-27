Жара сохранится в Москве до середины следующей недели

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Жаркая погода придет в Москву в пятницу, 28 июня, и сохранится до середины следующей недели, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, столбики термометров в дневные часы 28, 29 и 30 июня поднимутся до 32 градусов, в связи с чем выпущено штормовое предупреждение. Ночная температура не будет опускаться ниже 17–19 градусов.

Синоптик рассказал, что будет малооблачно, солнечно и преимущественно без осадков. При этом возможно возникновение "термиков", когда в жаркую погоду на отдельных участках из-за передачи тепла от земли вверх может образоваться дождевое облако и пройти дождь. Такие осадки быстрые, идут от 10 до 30 минут, но интенсивные, уточнил Вильфанд.

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за жары, которая ожидается в пятницу и субботу, 28 и 29 июня. Предупреждение будет действовать с 12:00 28 июня до 17:00 28 июня, а также с 11:00 29 июня до 18:00 29 июня.

До этого в столичном главке МЧС РФ сообщили, что днем 28, 29 и 30 июня в столице температура воздуха составит от 30 до 32 градусов. Жителям посоветовали не перегреваться на солнце и использовать одежду светлых тонов. Также в ведомстве призвали соблюдать требования пожарной безопасности и воздержаться от обращения с открытым огнем.

Автомобилистам, в свою очередь, рекомендовали проветривать автомобиль перед поездкой, пить больше воды и надевать головные уборы.

