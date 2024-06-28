Синоптики пообещали москвичам июльскую жару, которой не было более 100 лет

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Июль в столице начнется с жары, которой не было более 100 лет, уверен ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Если сегодня в Москве температура воздуха может повыситься до 27–30 (градусов. – Прим. ред.), то в выходные уже до 29–32, при этом могут брызнуть дожди", – цитирует его РИА Новости.

В понедельник, 1 июля, по информации специалиста, температура днем может достичь 33 градусов, побив рекорд 1898 года, когда фиксировали 32,6 градуса. При этом 2-го числа воздух в столице может прогреться до 34 градусов, что также означает новый суточный рекорд после 126-летнего периода. В тот день 1898 года было 32,6 градуса, подчеркнул Тишковец.

В среду, 3 июля, вечером в столице ожидаются ливни с грозой, но столбики термометров могут добраться до 33 градусов, что выше суточного рекорда уже 1917 года в 32,2 градуса, рассказал он. При этом горожан ждут тропические ночи, так как в темное время суток температура не будет опускаться ниже 15–20 градусов.

"В дневные часы показатели ультрафиолетового излучения могут достигнуть опасных значений – 6–7 единиц, поэтому горожанам лучше воздержаться от долгого пребывания под палящим солнцем", – предупредил специалист.

Из-за жары в Москве столичные коммунальщики ранее стали чаще поливать дороги и проводить аэрацию воздуха. Горожанам посоветовали сократить время пребывания на улице.

