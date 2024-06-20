Ветер унес женщину в Царицынский пруд

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Женщину сдуло ветром в Верхний Царицынский пруд, спасатели вызволили ее из воды. Об инциденте рассказали представители департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы в телеграм-канале ведомства.

Инцидент произошел днем 20 июня, говорится в сообщении. На станцию "Царицыно" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах поступило сообщение о женщине, которая упала в Верхний Царицынский пруд. Очевидцы заявили, что пострадавшую сдуло с берега сильным порывом ветра.

"По спасательной тревоге вышла дежурная смена станции. Спасатели подняли пострадавшую с толщи воды в 2 метрах от берега. Глубина пруда – 3,8 метра, от берега идет резкий обрыв. Женщину доставили на станцию и оказали первую помощь. На место прибыла бригада скорой, пострадавшая госпитализирована. Причиной происшествия стало неосторожное поведение на берегу во время ураганного ветра", – заявили представители департамента.

Кроме того, представители ведомства призвали москвичей быть осторожнее у водоемов в непогоду. При этом по возможности горожанам посоветовали не выходить на улицу.

Также в департаменте рекомендовали тем, кто все же оказался в ливень вне дома, обходить деревья, шаткие конструкции и линии электропередачи. Водителей призвали не парковать рядом с ними автомобили, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также отказаться от резких маневров на дороге.

Залповые ливни в Москве сохранятся до конца дня 20 июня. При этом в ряде районов города порывы ветра достают 18–23 метров в секунду. Местами сверхсильные дожди сопровождаются грозой. До 22:00 в столице будет действовать оранжевый уровень погодной опасности.

Городские службы ликвидируют последствия непогоды в Москве. Специалисты оперативно распиливают и вывозят упавшие деревья, а также демонтируют поврежденные ветром сооружения. Они дежурят в круглосуточном режиме.

К настоящему моменту непогода унесла жизнь одного москвича. На севере столицы на мужчину упало дерево. В результате полученных травм он скончался на месте.

Также во время урагана в Москве сильный ветер сорвал металлический лист, который ударил по трамваю на Енисейской улице. В результате инцидента два человека получили легкие травмы.