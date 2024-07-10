Более 50 тысяч человек посетили городские летние бассейны в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 50 тысяч человек смогли насладиться отдыхом у воды у городских бассейнов этим летом в Москве, передает портал мэра и правительства столицы.

В рамках проекта "Лето в Москве" более 10 бассейнов были открыты на площадках "Московских сезонов". Их установили в 16-м микрорайоне Зеленограда, Куркине, Коптеве, Некрасовке, Гольянове, Теплом Стане, Вешняках и других районах. При этом половина бассейнов – на улицах Теплый Стан, Перерве, Сухонской, а также в Вешняках и Коптеве – оснащена двумя чашами для раздельного купания взрослых и детей.

В воду допускаются только дети старше трех лет, при этом до 14 лет детям и подросткам необходимо сопровождение взрослых. Каждый бассейн оснащен глубокой системой фильтрации, комфортная температура воды поддерживается специалистами.

Для посещения бассейна необходимо заранее зарегистрироваться на портале mos.ru. Билеты в будние дни стоят от 550 рублей для взрослых и 250 для детей за сеанс от полутора часов. В стоимость включены пользование шезлонгом, зонтиком, душевыми, кабинами для переодевания и индивидуальным шкафчиком для хранения личных вещей. Кроме того, предлагается прокат полотенец за 100 рублей и одноразовые тапочки за 50 рублей.

Отдохнуть у воды можно и на городских природных территориях. Летние бассейны работают в ландшафтном парке "Митино", парках "Ходынское поле", 50-летия Октября, "Сокольники", "Красная Пресня", "Дубки" и "Серебряный бор". Там оборудованы шезлонги, зонтики, кабинки для переодевания, душевые, кафе, медицинские посты, спасательные вышки и площадки для проведения мероприятий. Для всех бассейнов доступно предварительное бронирование.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор временно запретил купание на двух пляжах Москвы. Ведомство приняло такое решение из-за несоответствия качества воды в зонах отдыха "Пляж Динамо" и "Головинские пруды" по микробиологическим показателям.