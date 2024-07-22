Эксперт Марьинский: церкариоз не опасен для человека, если не купаться в "тухлых прудиках"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Церкарии (личинки гельминтов водоплавающих птиц) не представляют опасности для человека, если не купаться в "тухлых прудиках". Об этом Москве 24 рассказал гидробиолог Вадим Марьинский.

Эксперт объяснил, что церкариоз не будет развиваться у человека, искупавшегося в чистом водоеме. Если в организм попали до пяти личинок, они вызовут лишь небольшое покраснение или прыщики.

Марьинский отметил, что при попадании церкарий в кожу плохо и человеку, и паразитам. Личинки погибают, что и вызывает впоследствии местную реакцию, добавил он.

"В небольших водоемах, где много уток, где много водной растительности, например, пожарный пруд в СНТ в каком-нибудь, – там численность этих личинок так высока, что искупавшийся человек получит себе в кожу несколько сотен, а то и тысяч паразитов", – подчеркнул он.

В таком случае будет не только местное раздражение, но общая системная реакция организма, резюмировал Марьинский.

Ранее Роспотребнадзор продлил запрет на купание в зоне отдыха "Мещерское". До этого москвичей всех возрастов призвали не купаться в фонтанах, поскольку это может привести к различного рода инфекциям. Так, в фонтанах иногда любят купаться животные, которые могут оказаться переносчиками болезней.

