Роспотребнадзор разрешил купаться в зоне отдыха "Озеро Белое" на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Купание в зоне отдыха "Озеро Белое" на востоке Москвы снова разрешено, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

По данным ведомства, отобранные пробы воды из акватории по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям соответствуют санитарным требованиям. Кроме того, для купания открыты Черное озеро, зона отдыха "Тропарево" и Большой городской пруд. В связи с неудовлетворительными результатами качества воды по микробиологическим показателям купание запрещено в зонах отдыха:



пляж Динамо (САО);

Головинские пруды (САО);

Левобережье (САО);

Большой Садовый пруд (САО);

Мещерское (ЗАО).

Накануне в зоне отдыха "Озеро Белое" были введены ограничения на купание. Это произошло из-за несоответствия качества воды водоема санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям.

Ранее москвичей призвали не купаться в фонтанах, поскольку это может привести к различного рода инфекциям. Так, в фонтанах иногда любят купаться животные, которые могут оказаться переносчиками болезней. Помимо этого, во время купания в фонтанах можно получить серьезные повреждения в случае падения на плитке.