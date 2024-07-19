19 июля, 19:04Город
Роспотребнадзор разрешил купаться в зоне отдыха "Озеро Белое" на востоке Москвы
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Купание в зоне отдыха "Озеро Белое" на востоке Москвы снова разрешено, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
По данным ведомства, отобранные пробы воды из акватории по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям соответствуют санитарным требованиям. Кроме того, для купания открыты Черное озеро, зона отдыха "Тропарево" и Большой городской пруд. В связи с неудовлетворительными результатами качества воды по микробиологическим показателям купание запрещено в зонах отдыха:
- пляж Динамо (САО);
- Головинские пруды (САО);
- Левобережье (САО);
- Большой Садовый пруд (САО);
- Мещерское (ЗАО).
Накануне в зоне отдыха "Озеро Белое" были введены ограничения на купание. Это произошло из-за несоответствия качества воды водоема санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям.
Ранее москвичей призвали не купаться в фонтанах, поскольку это может привести к различного рода инфекциям. Так, в фонтанах иногда любят купаться животные, которые могут оказаться переносчиками болезней. Помимо этого, во время купания в фонтанах можно получить серьезные повреждения в случае падения на плитке.
Роспотребнадзор оценил водоемы Москвы на степень безопасности для купания