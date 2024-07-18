Роспотребнадзор запретил купаться в зоне отдыха "Озеро Белое" на востоке Москвы

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Из-за несоответствия качества воды водоема санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям Роспотребнадзор временно запретил купание в зоне отдыха "Озеро Белое" в Восточном административном округе, сообщается на сайте федеральной службы.

Ограничения продлятся до получения удовлетворительных результатов, уточнили в ведомстве.

На данный момент по аналогичным причинам для посетителей закрыты Головинские пруды, пляж Динамо, Левобережье, "Большой Садовый пруд" и Мещерское. Также из-за реконструкции не доступны Путяевский пруд № 1, Серебряный бор – 2, Серебряный бор – 3 и Школьное озеро.

Открыты, в свою очередь, такие зоны отдыха, как Тропарево, Большой городской пруд и Черное озеро.

Ежедневно специалисты федеральной службы проводят мониторинг зон отдыха города. Они оценивают их санитарное состояние, контролируют работу объектов торговли и общественного питания, проводят энтомологическую оценку водоемов и территории на предмет наличия выплодов комаров и клещей, а также отбор проб воды и песка.

В случае выявления нарушений принимаются меры к их оперативному устранению, даются предписания – о замене песка, очистке водоема или проведении обработок.

Ранее Роспотребнадзор продлил запрет на купание в зоне отдыха "Мещерское". До этого москвичей всех возрастов также призвали не купаться в фонтанах, поскольку это может привести к различного рода инфекциям. Так, в фонтанах иногда любят купаться животные, которые могут оказаться переносчиками болезней.