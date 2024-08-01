Синоптик Шувалов: 30-градусная жара не вернется в столицу в августе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жителям столицы не стоит ждать возвращения 30-градусной жары в августе, рассказал Москве 24 руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По словам эксперта, август в городе будет в меру теплым, температура воздуха будет близка к норме для этого времени года.

"Среднесуточная составит от 15 до 18 градусов. Может быть, в первой декаде будет несколько повыше, около 20", – отметил синоптик.



Александр Шувалов руководитель прогностического центра "Метео" С вероятностью 80% в августе в Москве не будет 30-градусной жары.

В то же время главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что количество осадков в августе будет близко к климатической норме.

"Мы ожидаем, что осадки будут равномерно распределены в течение всех трех декад", – пояснила метеоролог, добавив, что в августе осадков в Москве бывает, как правило, меньше, чем в июле.

Ранее сообщалось, что в июне и июле специалисты зафиксировали в столице грозы с длинными и продолжительными мегамолниями. Причина их появления связана с продолжительно жаркими периодами. Интересно, что в РФ такие молнии обычно наблюдаются крайне редко.

