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31 июля, 08:55

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Синоптик Тишковец: 68% месячной нормы осадков выпало в Москве в июле

68% месячной нормы осадков выпало в Москве в июле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Июль в Москве был относительно засушливым, так как за месяц выпало 68% от месячной нормы осадков, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что в столице зафиксировали всего 57 миллиметров осадков, а среднемесячная температура воздуха на 2,6 градуса превышала климатическую норму.

"Три последних дня недобирают до положенного почти двух градусов", – сказал он и напомнил, что месяц завершается на прохладной и дождливой ноте.

Сейчас в столице местами идет дождь, напомнили в пресс-службе Дептранса. Поэтому горожанам стоит не отвлекаться на телефон во время движения, попросили в ведомстве.

Интенсивное движение специалисты фиксируют на Волгоградском проспекте по направлению в центр в районе МСД, на МКАД в районе Варшавского шоссе и на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе.

Ожидается, что локальные затруднения будут на Садовом кольце, ТТК и на вылетных магистралях по направлению в область в вечернее время.

"Для поездок по городу рекомендуем использовать метро", – заключили в пресс-службе.

За последние сутки, уточнял ранее Тишковец, в отдельных районах Москвы выпало по шесть литров осадков на один квадратный метр. В целом погода на рубеже июля и августа будет прохладной и дождливой, так как всю текущую неделю город будет находиться в тылу циклона.

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