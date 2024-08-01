Грозы с мегамолниями зафиксированы в Москве этим летом

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В июне и июле этого года в Москве были зафиксированы грозы с длинными и продолжительными мегамолниями. Об этом рассказал член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института географии РАН Аркадий Тишков, передает Агентство "Москва".

"Мегамолнии более длинные и продолжительные, чем обычные. Области их сосредоточения на Земле сосредоточены в экваториальных и прилегающих к ним районах. Мегамолнии отличаются размерами, обычно это сотни километров, продолжительность разряда – несколько секунд, рекорд – более 17 секунд", – сообщил он.

Тишков заявил, что в России подобные мегамолнии фиксируются редко, однако этим летом они наблюдались и в июне и июле. По его словам, появление молний связано с волнами тепла после жарких периодов погоды.

Ученый пояснил, что чем чаще будут появляться "волны тепла", тем чаще вслед за ними будут следовать и дни с молниями. Именно поэтому в России грозы чаще всего проявляются в Краснодаре и на Северном Кавказе.

Ранее эксперт Сергей Гринин рассказал горожанам о правилах поведения рядом с шаровой молнией. Так как предсказать ее траекторию невозможно, то рядом с ней нужно вести себя крайне осторожно.

Такая молния представляет собой концентрированный сгусток энергии, который может разрядиться куда угодно и как угодно – вызвать пожар либо поражение у живого организма, аналогичное удару электрическим током. Кроме того, шаровая молния может влететь в открытое окно, поэтому во время грозы стоит закрывать окна.