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31 июля, 09:41

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Ученый Елисеев: молний в Москве станет в три раза больше к 2050 году

Ученый рассказал, как глобальное потепление повлияет на количество молний в Москве

Фото: depositphotos/prudkov

Количество молний в Москве увеличится в три раза к 2050 году из-за глобального потепления, предупредил главный научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН Алексей Елисеев.

Такие данные ученые получили еще несколько лет назад, когда сделали оценку изменений частоты молний к середине XXI века при изменении климата, уточнил Елисеев. Он также добавил, что в столице может стать больше молниевых ударов с высокой мощностью.

В пример он привел эпизод из первой части фильма "Назад в будущее", где главные герои "запитывают" свой автомобиль времени от удара молнии.

"Там говорят об энергии молнии в 1 гигаджоуль, это верхний предел того, что когда-либо наблюдалось. Само по себе это редкое явление", – цитирует его Агентство "Москва".

Тем не менее Елисеев предположил, что этим летом молнии такой мощности наблюдались в столице. И их станет большее из-за глобального потепления, заключил ученый.

В свою очередь, эксперт Сергей Гринин рассказал горожанам о правилах поведения рядом с шаровой молнией. Так как предсказать ее траекторию невозможно, то рядом с ней нужно вести себя крайне осторожно.

Такая молния представляет собой концентрированный сгусток энергии, который может разрядиться куда угодно и как угодно – вызвать пожар либо поражение у живого организма, аналогичное удару электрическим током. Кроме того, шаровая молния может влететь в открытое окно, поэтому во время грозы стоит закрывать окна.

Эксперт рассказал, как защититься от молний во время грозы

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