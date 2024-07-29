Трое пострадавших от удара молнии в парке "Патриот" остаются в больнице

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Трое пострадавших от удара молнии в подмосковном парке "Патриот" в Одинцовском городском округе остаются в больнице. Об этом Агентству "Москва" заявили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Врачи оценивают состояние пациентов как средней степени тяжести. Пострадавшие получают необходимую медпомощь, уточнили в министерстве.

Молния ударила в людей в парке "Патриот" днем 28 июля. В результате происшествия один человек погиб, еще трое пострадали. Тогда состояние одного их них оценивалось как тяжелое, состояние еще двоих – как средней степени тяжести.

Пострадавшие от удара молнии прятались от дождя под зонтом. Они находились на площади перед Главным храмом ВС России, рассказали в экстренных службах.