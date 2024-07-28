Один человек погиб в результате удара молнии в парке "Патриот"

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В результате удара молнии в подмосковном парке "Патриот" погиб один человек, при этом еще трое пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Московской области.

Пострадавшие уже доставлены в медучреждение Минздрава МО, уточнили в ведомстве. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, еще два человека находятся в состоянии средней степени тяжести.

Несколько людей пострадали от удара молнии в Подмосковье 28 июля. Свидетелями стали туристы из Рязани.

До этого молния попала в двух военных Государственной пограничной службы в Азербайджане. В результате этого они скончались. Майор Бахыш Бахышлы и рядовой Али Нагиев охраняли границы на территории отряда "Лянкяран" пограничных войск ГПС, когда в них ударила молния. По факту произошедшего было организовано расследование.