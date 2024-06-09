В Азербайджане молния убила двух пограничников

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Молния попала в двух военных Государственной пограничной службы в Азербайджане. В результате этого они погибли, сообщается на сайте ведомства.

По данным службы, майор Бахыш Бахышлы и рядовой Али Нагиев охраняли границы на территории отряда "Лянкяран" пограничных войск ГПС, когда в них ударила молния.

По факту произошедшего было организовано расследование.

"Руководство выражает глубокие соболезнования семьям и близким погибших, желает им терпения", – говорится в сообщении.

Ранее троих подростков в возрасте от 7 до 12 лет госпитализировали после попадания в них молнии на пляже в городе Исабела в Пуэрто-Рико. Дети, находясь на пляже, стояли рядом друг с другом. Из-за этого разряд попал по каждому из них. В правоохранительных органах уточнили, что самый старший мальчик среди всех остальных детей находится в тяжелом состоянии.

До этого молния ударила в школьников, которые играли в футбол в Японии. В результате 18 учеников получили травмы и были госпитализированы. При этом, по информации СМИ, у двух детей случилась остановка сердца. Незадолго до несчастного случая метеорологическое бюро Японии выпускало грозовое предупреждение.

