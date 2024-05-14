Молния ударила в самолет, летевший в Амстердам

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В самолет британской бюджетной авиакомпании Easyjet ударила молния. Это случилось, когда судно находилось в воздухе, сообщает портал AeroInside.

Уточняется, что инцидент произошел 12 мая. Молния попала в Airbus A320-200, направлявшийся из Манчестера в Амстердам, в ходе набора лайнером высоты. Известно, что в этот момент на борту самолета были пассажиры.

После случившегося командир судна принял решение о продолжении полета до аэропорта назначения. Самолет удалось благополучно посадить. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее прокуратура начала проверку после пролета двухместного учебно-тренировочного самолета Zlin Z 142 над машинами на трассе в Подмосковье. Воздушное судно проскользнуло в воздухе на предельно низкой высоте. Инцидент произошел 11 мая.