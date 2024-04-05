18 школьников госпитализировали после удара молнии в Японии

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В Японии молния ударила в школьников, которые играли в футбол. Инцидент произошел в городе Миядзаке, в результате 18 учеников получили травмы и были госпитализированы. Об этом пишет Metro.

В материале уточнили, что молния ударила в поле во время тренировочного матча двух школ. У двух школьников случилась остановка сердца. Их реанимировали, но состояние остается тяжелым. Незадолго до несчастного случая метеорологическое бюро Японии выпустило грозовое предупреждение.

Молния ударила в футбольное поле через несколько часов после землетрясения близ Тайваня. Для островов японской префектуры Окинава объявили угрозу цунами высотой три метра, подчеркнули в сообщении.

Около восточного побережья Тайваня в ночь на 3 апреля произошло землетрясение магнитудой 7,7. Позднее последовала серия повторных подземных толчков. В результате катастрофы погибли не менее 10 человек, 934 человека пострадали.