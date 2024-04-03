Число погибших при землетрясении на Тайване выросло до 10 человек

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Число человек, которые погибли при землетрясении на Тайване, достигло 10. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на пожарные службы острова.

"По состоянию на 18:00 (в 13:00 по московскому времени) в результате землетрясения, произошедшего у побережья уезда Хуалянь, 10 человек погибли", – передает РИА Новости заявление китайского телевидения.

Травмы и ранения в результате природной катастрофы получили 934 человека. Еще 56 местных жителей оказались заблокированными.

По данным Центра безопасности учебных заведений при министерстве образования Тайваня, во время землетрясения на острове пострадали 380 зданий учебных заведений. Ущерб, предварительно, оценивается более чем в 7,5 миллиона долларов.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в ночь на 3 апреля в 02:58 по московскому времени около восточного побережья Тайваня. В 03:21 по московскому времени метеорологи сообщили о повторном землетрясении магнитудой 6,6.

Вслед за ними последовала серия повторных подземных толчков. Согласно последним данным, тайваньские сейсмологи зафиксировали 20 афтершоков магнитудой от 4,1 до 6,5.

В результате произошедшего на острове оказались разрушены несколько домов. Около тысячи человек могут быть заблокированы в горах в национальном парке Тароко. Там находятся 215 туристических групп общей численностью 680 человек. Кроме того, в находящихся на территории парка населенных пунктах проживают более 300 человек. Еще 120 человек являются сотрудниками парка.

