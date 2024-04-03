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03 апреля, 03:59

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Ряд зданий разрушен на Тайване после мощного землетрясения – TVBS

Несколько домов разрушены после землетрясения на Тайване

Фото: телеграм-канал Mash

Ряд зданий разрушен в городе Хуалянь на Тайване после землетрясения у восточного побережья острова. Об этом сообщает телеканал TVBS.

На данный момент телеканал не приводит сведений о жертвах и пострадавших.

Первое землетрясение магнитудой 7,5 произошло в ночь на 3 апреля в 02:58 по московскому времени близ восточного побережья Тайваня. В 03:21 по московскому времени метеорологи сообщили о повторном землетрясении магнитудой 6,6, которое также произошло у восточного побережья острова.

Метеорологическая служба Тайваня сообщает, что впоследствии еще четыре повторных землетрясения магнитудой до 5,4 произошло у восточного побережья.

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