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Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у Тайваня, на юге Японии объявлена угроза цунами
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Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в ночь на 3 апреля близ Тайваня, толчки ощущались на японских островах Окинава и Мияко. Об этом со ссылкой на главное метеорологическое агентство Японии сообщает РИА Новости.
Землетрясение было зафиксировано в 2:58 по московскому времени близ восточного побережья Тайваня. Глубина залегания эпицентра на данный момент не определена, отмечается, что он находился на очень мелкой глубине под водой.
Толчки силой до 4 баллов ощущались в южной японской префектуре Окинава, в некоторых районах Тайбэя пропало электричество.
Для островов Окинава, Мияко и островной группы Яэяма объявлена угроза цунами – по данным японских специалистов, высота волн может достигнуть трех метров.
На данный момент сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.
В 3:21 по московскому времени метеорологи сообщили о повторном землетрясении магнитудой 6,6 у восточного побережья Тайваня.
Ранее землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано в восточной части Японии, недалеко от Токио. Подземные толчки ощущались в префектурах Ибараки, Сайтама, Тиба и Токио, на мобильных телефонах жителей регионов сработала экстренная система оповещения.
До этого подземные толчки магнитудой 5,8 были отмечены на северо-востоке Японии. Так, эпицентр наблюдался у побережья японской префектуры Фукусима, а очаг толчков залегал на глубине 50 километров.
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