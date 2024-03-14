Сброс очищенной воды с АЭС "Фукусима-1" приостановили после землетрясения

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Сброс очищенной воды с АЭС "Фукусима-1" был приостановлен после землетрясения магнитудой 5,8 балла, которое произошло на северо-востоке Японии в ночь на 15 марта. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Оператор закрытой атомной станции подчеркнул, что радиационные показатели в районе станции после стихийного бедствия находятся в пределах нормы.

По данным телеканала NHK, управление по ядерному регулированию страны не смогло подтвердить никаких аномалий на территории атомных станций, расположенных в районе землетрясения. В их числе – АЭС "Фукусима-1", "Фукусима-2", "Онагава" и "Токай-2".

Подземные толчки были зафиксированы 14 марта в 18:14 по московскому времени. Их эпицентр находился возле берега префектуры Фукусима, а очаг залегал на глубине 50 километров. По данным японских агентств, сведений о разрушениях, жертвах или опасности цунами нет.

Ранее, 24 августа 2023 года, Токио решил начать сброс очищенной воды с "Фукусимы". Процесс сброса должен занять около 30 лет. По данным МАГАТЭ, сбрасываемая вода соответствует всем международным стандартам безопасности.

Поставки из Японии будут проходить проверку на радиацию