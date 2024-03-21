Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Японии

Фото: 123RF/giobbi

Землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано в восточной части Японии, недалеко от Токио. Об этом со ссылкой на национальное метеорологическое управление сообщает ТАСС.

Эпицентром подземных толчков стала префектура Тотиги, очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров.

Подземные толчки ощущались в префектурах Ибараки, Сайтама, Тиба и Токио, на мобильных телефонах жителей регионов сработала экстренная система оповещения.

На данный момент информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Ранее стало известно о землетрясении магнитудой 5,8 на северо-востоке Японии. Эпицентр был у побережья японской префектуры Фукусима, а очаг толчков залегал на глубине 50 километров. Угрозы цунами не зафиксировали.

До этого сообщалось о подземных толчках магнитудой 5,8, которые выявили у берегов Индонезии в Молуккском море. Землетрясение случилось в 182 километрах к юго-востоку от города Манадо, где проживает 451 тысяча человек.

Новости мира: землетрясение магнитудой пять баллов произошло в Алма-Ате