Сильное землетрясение произошло в районе Фукусимы

Фото: ТАСС/EPA/KIMIMASA MAYAMA

Подземные толчки магнитудой 5,8 были отмечены на северо-востоке Японии. Об этом сообщает главное метеорологическое агентство страны.

По информации агентства, эпицентр наблюдался у побережья японской префектуры Фукусима, а очаг толчков залегал на глубине 50 километров. При этом в сообщении сказано, что землетрясение зафиксировали 14 марта в 00:14 по местному времени (18:14 по московскому). В настоящее время, как уточнили в агентстве, сведений о возможных жертвах и разрушениях не поступало.

"Угрозы цунами нет", – уточнили в агентстве.

Информации о каких-либо нештатных ситуациях на АЭС "Фукусима-1" также не поступало. Сейчас оператор станции – компания TEPCO – проводит проверку по поводу возможных аномалий из-за землетрясения, добавил телеканал NHK. Также проверку организовали и на АЭС "Фукусима-2".

При этом Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) проинформировал, что магнитуда землетрясения достигла 5,7, а эпицентр находился в 15 километрах от города Иваки.

Ранее на японской атомной электростанции "Цуруга" 8 февраля произошло задымление. Сотрудники АЭС заметили дым в районе турбинного отсека на первом энергоблоке. Уточнялось, что на этом энергоблоке с 2017 года проходят работы по демонтажу реактора.

Позже СМИ сообщили, что причиной задымления на станции могла стать неисправность в вентиляции, в результате которой произошло короткое замыкание, а затем возгорание. По итогу возгорание удалось оперативно устранить, а изменений в радиационном фоне не было зафиксировано.



Землетрясение произошло на западном побережье Японии