08 февраля, 10:20Происшествия
Задымление на японской АЭС произошло из-за неисправности в вентиляции – СМИ
Фото: ТАСС/EPA/FRANCK ROBICHON
Причиной задымления на японской атомной электростанции "Цуруга" могла стать неисправность в вентиляции, в результате которой произошло короткое замыкание, а затем возгорание. О происшествии сообщает NHK.
По данным телеканала, возгорание удалось оперативно устранить. Изменения в радиационном фоне не фиксировались.
Ранее на станции "Цуруга" произошло задымление. Сотрудники АЭС заметили дым в районе турбинного отсека на первом энергоблоке.
Уточнялось, что на этом энергоблоке с 2017 года проходят работы по демонтажу реактора. По информации правоохранителей и пожарной охраны, в результате задымления никто не пострадал.
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