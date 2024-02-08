На остановленной японской АЭС произошло задымление

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На остановленной АЭС "Цуруга" в Японии утром в четверг, 8 февраля, зафиксировано появление дыма. Об этом сообщает телеканал NHK.

Уточняется, что дым появился в районе турбинного отсека на первом энергоблоке. Согласно данным полиции и пожарной охраны, обошлось без пострадавших. Причины произошедшего выясняются.

На данном энергоблоке АЭС с 2017 года проходят работы по демонтажу реактора.

До этого сообщалось, что на японской аварийной атомной электростанции "Фукусима-1" зафиксировали утечку радиоактивной воды. По информации СМИ, объем утекшей воды оценивается в 5,5 тонны, а концентрация радиоактивных элементов в ней составляет порядка 22 миллиардов беккерелей.