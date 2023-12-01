Крупнейший в мире термоядерный реактор типа токамак заработал в Японии

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Самый крупный в мире реактор термоядерного синтеза типа токамак JT-60SA запустили в эксплуатацию в Японии. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

"ЕС и Япония сегодня отметили ввод в эксплуатацию крупнейшего и наиболее современного термоядерного реактора типа токамак JT-60SA, который находится в префектуре Ибараки в Японии", – говорится в сообщении.

В открытии реактора принимали участие еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон и глава министерства науки, образования и культуры Японии Масахито Морияма. Они рассказали о длительном сотрудничестве Японии и Евросоюза в сфере термоядерной энергетики.

Кроме того, они поддержали международные усилия, направленные на совместную работу в этой сфере.

Обе стороны сообщили, что готовы в будущем эксплуатировать и модернизировать реактор для исследований, а также для проектирования и возведения термоядерных реакторов будущего, уточняется в публикации.

Ранее Япония начала сброс воды в океан с "Фукусимы". Отмечалось, что первый этап сброса будет идти 17 дней, а сам процесс сброса займет 30 лет. Для проведения данной работы был построен специальный тоннель, который уходит от берега на километр.

Японские чиновники заверили, что вода очищена от радиации настолько, что содержание вредных веществ в ней ниже допустимой нормы.

Данное решение вызвало резкую критику со стороны ряда стран, прежде всего Китая. С 24 августа КНР полностью прекратила импорт морепродуктов из Японии, а в китайских соцсетях появляются призывы к бойкоту японских товаров и ресторанов.

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