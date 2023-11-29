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29 ноября, 15:43

Происшествия

Финская АЭС "Олкилуото-3" приостановила работу из-за технического сбоя

Фото: ТАСС/EPA/KIMMO BRANDT

Атомная электростанция (АЭС) "Олкилуото-3", расположенная на западе Финляндии, приостановила работу 29 ноября из-за неисправности. Об этом сообщил оператор АЭС Teollisuuden Voima, передает РИА Новости.

По его информации, работа была остановлена в 13:35 по местному времени (14:35 по московскому). Сейчас специалисты расследуют причины остановки, связанной с тест-проверками сетей около электростации.

АЭС "Олкилуото-3" находится на побережье Ботнического залива Балтийского моря, на полуострове Олкилуото. Три реактора производят примерно 30% энергии, потребляемой Финляндией.

Ранее АЭС также приостанавливала работу 19 ноября из-за неполадки. В тот раз неисправность нашли в турбинной установке, однако точную причину инцидента не назвали.

Пожар произошел на электростанции в Таиланде

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