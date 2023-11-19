19 ноября, 23:10Происшествия
Финская атомная станция "Олкилуото-3" приостановила свою работу из-за неисправности
Фото: ТАСС/KIMMO BRANDT/EPA
Финская атомная электростанция "Олкилуото-3" приостановила свою работу из-за неисправности, сообщил оператор объекта Teollisuuden Voima в своем аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).
Уточняется, что неполадка была выявлена в турбинной установке вечером в воскресенье, 19 ноября. Точная причина инцидента сейчас еще выясняется.
"Мы предоставим дополнительную информацию, когда станция возобновит свою работу", – указал оператор АЭС.
Ранее в "Росатоме" объяснили сдвиг сроков реализации проекта по постройке Белорусской АЭС. В госкорпорации заявили, что что основные этапы сооружения АЭС пришлись на период пандемии и ужесточения внешнеполитической обстановки с возросшими санкционными рисками.
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