Финская атомная станция "Олкилуото-3" приостановила свою работу из-за неисправности

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Финская атомная электростанция "Олкилуото-3" приостановила свою работу из-за неисправности, сообщил оператор объекта Teollisuuden Voima в своем аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).

Уточняется, что неполадка была выявлена в турбинной установке вечером в воскресенье, 19 ноября. Точная причина инцидента сейчас еще выясняется.

"Мы предоставим дополнительную информацию, когда станция возобновит свою работу", – указал оператор АЭС.

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