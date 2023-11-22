МАГАТЭ заявило о готовности работать с РФ по анализу воды с "Фукусимы"

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МАГАТЭ сообщило о готовности использовать со следующего года лаборатории России для анализа образцов после сброса отработанной воды с АЭС "Фукусима-1". Об этом рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия представила в секретариат Агентства список лабораторий, которые могут быть подключены к анализу проб, которые были отобраны Агентством в районе сброса", – отметила она.

При этом Захарова уточнила, что Россия вместе с партнерами из Китая вынуждает Японию проявить высокую транспарентность в предоставлении заинтересованным странам доступа ко всей информации по поводу сброса с АЭС воды в океан.

24 августа Япония начала сброс воды в океан с "Фукусимы". Отмечалось, что первый этап сброса будет идти 17 дней, а сам процесс сброса займет 30 лет. Для проведения данной работы был построен специальный тоннель, который уходит от берега на километр.

Японские чиновники заверили, что вода очищена от радиации настолько, что содержание вредных веществ в ней ниже допустимой нормы. Данное решение вызвало резкую критику со стороны ряда стран, прежде всего Китая. C 24 августа КНР полностью прекратила импорт морепродуктов из Японии, а в китайских соцсетях появляются призывы к бойкоту японских товаров и ресторанов.

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