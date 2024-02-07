Утечку радиоактивной воды зафиксировали на японской аварийной АЭС "Фукусима-1"

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На японской аварийной атомной электростанции (АЭС) "Фукусима-1" зафиксировали утечку радиоактивной воды. Об этом сообщается на сайте компании-оператора Tokyo Electric Power.

Из документа следует, что свидетелями инцидента стали сотрудники станции. Утечка произошла из трубы.

"Зафиксировано наличие радиоактивных элементов", – говорится в сообщении.

По информации газеты Asahi, объем утекшей воды оценивается в 5,5 тонны. Концентрация радиоактивных элементов в ней составляет порядка 22 миллиардов беккерелей.

При этом, как сообщает издание, вода не попала в океан.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что очищенная вода, которую Япония сбрасывает со станции, соответствует международным требованиям безопасности. Такой отчет был подготовлен организацией в январе 2024 года. До этого воду проверяли летом 2023-го.

