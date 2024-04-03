Около тысячи человек могут быть заблокированы в нацпарке на Тайване

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Около тысячи человек могут быть заблокированы в горах в национальном парке Тароко на Тайване после землетрясения, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По их данным, в нацпарке находятся 215 туристических групп общей численностью 680 человек. Кроме того, в находящихся на территории парка населенных пунктах проживают более 300 человек. Еще 120 человек являются сотрудниками парка.

Минимум два человека пострадали в результате падения камней с гор. Одного из них госпитализировали.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в ночь на 3 апреля в 02:58 по московскому времени около восточного побережья Тайваня. В 03:21 по московскому времени метеорологи сообщили о повторном землетрясении магнитудой 6,6.

Вслед за ними последовала серия повторных подземных толчков. Согласно последним данным, тайваньские сейсмологи зафиксировали 20 афтершоков магнитудой от 4,1 до 6,5.

В результате произошедшего на острове оказались разрушены несколько домов. Погибли семь человек. Еще 736 человек пострадали.

