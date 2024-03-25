25 марта, 06:15Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Камчатки
Фото: 123RF/albund
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Камчатки. Об этом со ссылкой на камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщает РИА Новости.
"Землетрясение произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки. Расстояние до Петропавловска-Камчатского составило 330 километров", – указано в сообщении.
Магнитуда в центре землетрясения составила 5,6, очаг залегал на глубине 68 километров под морским дном.
По данным сейсмологов, в Петропавловске-Камчатском толчки ощущались силой до 2 баллов. О пострадавших или разрушениях не сообщалось, угроза цунами не объявлялась.
Ранее землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано в восточной части Японии, недалеко от Токио. Подземные толчки ощущались в префектурах Ибараки, Сайтама, Тиба и Токио, на мобильных телефонах жителей регионов сработала экстренная система оповещения.
До этого подземные толчки магнитудой 5,8 были отмечены на северо-востоке Японии. Так, эпицентр наблюдался у побережья японской префектуры Фукусима, а очаг толчков залегал на глубине 50 километров.
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