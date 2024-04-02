Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в Японии

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Землетрясение магнитудой 6,1 было зафиксировано на севере главного японского острова Хонсю. Об этом со ссылкой на метеорологическое управление Японии сообщает ТАСС.

Эпицентр подземных толчков находился в префектуре Иватэ, очаг залегал на глубине 71 километр. Подземные толчки были ощутимы в префектурах Акита, Аомори, Мияги, Фукусима, Ямагата, а также на Хоккайдо.

На данный момент о пострадавших или разрушениях не сообщалось.

Ранее землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано в восточной части Японии, недалеко от Токио. Подземные толчки ощущались в префектурах Ибараки, Сайтама, Тиба и Токио, на мобильных телефонах жителей регионов сработала экстренная система оповещения.

До этого подземные толчки магнитудой 5,8 были отмечены на северо-востоке Японии. Так, эпицентр наблюдался у побережья японской префектуры Фукусима, а очаг толчков залегал на глубине 50 километров.