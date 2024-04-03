В результате землетрясения на Тайване погибли 7 человек

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до 7, сообщает ТАСС.

Еще 736 человек ранены. Такие данные обнародовал представитель экстренного штаба Тайваня по ликвидации последствий ЧС.

Ранее сообщалось, что погибли 4 человека, а пострадали 711 человек. Минимум 77 человек все еще ожидают помощи спасателей. Их состояние не уточняется.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в ночь на 3 апреля в 02:58 по московскому времени около восточного побережья Тайваня. В 03:21 по московскому времени метеорологи сообщили о повторном землетрясении магнитудой 6,6.

Вслед за ними последовала серия повторных подземных толчков. Согласно последним данным, тайваньские сейсмологи зафиксировали 20 афтершоков магнитудой от 4,1 до 6,5.

В результате произошедшего на острове оказались разрушены несколько домов.