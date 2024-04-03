Фото: National Fire Agency via AP

Число пострадавших при землетрясении на Тайване достигло 711 человек. Об этом сообщает SET News со ссылкой на данные местных пожарных.

По их данным, минимум 77 человек все еще ожидают помощи спасателей. Их состояние не уточняется.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в ночь на 3 апреля в 02:58 по московскому времени около восточного побережья Тайваня. В 03:21 по московскому времени метеорологи сообщили о повторном землетрясении магнитудой 6,6.

Вслед за ними последовала серия повторных подземных толчков. Согласно последним данным, тайваньские сейсмологи зафиксировали 20 афтершоков магнитудой от 4,1 до 6,5.

В результате произошедшего на острове оказались разрушены несколько домов. Жертвами землетрясения стали минимум 4 человека.

