Аналитик Муртазин исключил сбой в поставках гаджетов из-за землетрясения на Тайване

03 апреля, 13:06Технологии
Фото: AP Photo/National Fire Agency via AP
Землетрясение на Тайване никак не скажется на поставках гаджетов и ценах на них. Об этом Москве 24 рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
В ночь на 3 апреля у восточного побережья Тайваня произошло крупнейшее за последние 25 лет землетрясение, в результате которого девять человек погибли и 821 пострадали. На острове находится завод TSMC, который является одним из ведущих производителей чипов для крупных мировых брендов техники. Весь персонал пришлось эвакуировать с территории, компания ведет оценку ущерба, сообщило агентство Bloomberg.
По словам Муртазина, местные производители подготовлены к подобным катаклизмам, поэтому никаких перебоев с экспортом компонентов для техники не ожидается.
Муртазин подчеркнул, что проблемы могли бы возникнуть, если толчки на Тайване продолжались бы на протяжении двух-трех недель.
"В целом же для них это стандартная ситуация, землетрясения случаются там примерно раз в год. Пока нет предпосылок считать, что сейчас будет как-то по-другому", – заключил специалист.
Ранее стало известно, что данных о пострадавших российских гражданах из-за сильного землетрясения на Тайване не поступало. Об этом РИА Новости сообщили в московско-тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству.