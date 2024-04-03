Аналитик Муртазин исключил сбой в поставках гаджетов из-за землетрясения на Тайване

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Землетрясение на Тайване никак не скажется на поставках гаджетов и ценах на них. Об этом Москве 24 рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

В ночь на 3 апреля у восточного побережья Тайваня произошло крупнейшее за последние 25 лет землетрясение, в результате которого девять человек погибли и 821 пострадали. На острове находится завод TSMC, который является одним из ведущих производителей чипов для крупных мировых брендов техники. Весь персонал пришлось эвакуировать с территории, компания ведет оценку ущерба, сообщило агентство Bloomberg.

По словам Муртазина, местные производители подготовлены к подобным катаклизмам, поэтому никаких перебоев с экспортом компонентов для техники не ожидается.





Эльдар Муртазин ведущий аналитик Mobile Research Group Эта ситуация никак не повлияет на цены, на поставки гаджетов. На складах есть примерно месячный запас микросхем, чипов. Исходя из этого, даже недельная остановка заводов ни на что не влияет. Все будут получать нужные объемы микросхем.

Муртазин подчеркнул, что проблемы могли бы возникнуть, если толчки на Тайване продолжались бы на протяжении двух-трех недель.

"В целом же для них это стандартная ситуация, землетрясения случаются там примерно раз в год. Пока нет предпосылок считать, что сейчас будет как-то по-другому", – заключил специалист.

Ранее стало известно, что данных о пострадавших российских гражданах из-за сильного землетрясения на Тайване не поступало. Об этом РИА Новости сообщили в московско-тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству.