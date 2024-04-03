Метеорологи повысили оценку магнитуды у Тайваня до 7,7

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Оценка магнитуды землетрясения, произошедшего у восточного побережья Тайваня, повышена с 7,5 до 7,7. Об этом со ссылкой на представителя японского национального метеорологического управления сообщает ТАСС.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в ночь на 3 апреля в 02:58 по московскому времени близ восточного побережья Тайваня. В 03:21 по московскому времени метеорологи сообщили о повторном землетрясении магнитудой 6,6.

За этими землетрясениями последовала серия повторных подземных толчков. Тайваньские сейсмологи сообщили о 14 афтершоках магнитудой от 4,1 до 6,5.

На побережье японской Окинавы объявлена угроза цунами. Волна достигла японских островов Енагуни, Исигаки и Миякодзима – на Енагуни ее высота составила 30 сантиметров. Специалисты предупреждают, что высота волн может увеличиться.

Аэропорт японского города Наха, расположенного на главном острове префектуры Окинава, проводит эвакуацию пассажиров в связи с угрозой цунами. Посадка на все самолеты приостановлена.

Министерство природных ресурсов КНР объявило наивысший уровень опасности в связи с угрозой цунами для прибрежных районов, включая восток Тайбэя и Хуалянь.

Ранее землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано в восточной части Японии, недалеко от Токио. Подземные толчки ощущались в префектурах Ибараки, Сайтама, Тиба и Токио, на мобильных телефонах жителей регионов сработала экстренная система оповещения.

До этого подземные толчки магнитудой 5,8 были отмечены на северо-востоке Японии. Так, эпицентр наблюдался у побережья японской префектуры Фукусима, а очаг толчков залегал на глубине 50 километров.

