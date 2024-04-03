Среди пострадавших из-за землетрясения на Тайване нет граждан РФ

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Данных о пострадавших российских гражданах из-за сильного землетрясения на Тайване не поступало, сообщили РИА Новости в московско-тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству.

"Мы на связи с местными правоохранительными органами. Мониторим ситуацию, пока информации о пострадавших у нас нет", – прокомментировали в комиссии.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в ночь на 3 апреля в 02:58 по московскому времени около восточного побережья Тайваня. Повторное землятрясение магнитудой 6,6 состоялось в 03:21 по московскому времени. Вслед за ними последовала серия повторных подземных толчков.

В результате землятрясения погибли 7 человек, еще 736 пострадали. Разрушены несколько домов.