Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в пострадавшей в феврале провинции Турции

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Подземные толчки магнитудой 4,1 зафиксировали в турецкой провинции Кахраманмараш, которая расположена на юго-востоке государства. Об этом управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) написало на странице в соцсети Х.

По данным ведомства, землетрясение произошло в районе Нурхак в 22:20 по местному времени (совпадает с московским). Очаг подземных толчков залегал на глубине 6,97 километра.

Серия сильных землетрясений магнитудой 7,8 произошла 6 февраля на юго-востоке Турции, в частности задев провинцию Кахраманмараш. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал это ЧП крупнейшим стихийным бедствием с 1939 года. По последним данным, в Турции погибли более 55 тысяч человек.

Ранее в стране из берегов вышли Эгейское и Средиземное моря, в результате чего затопило Измир и Анталью. В AFAD выпустили предупреждение для 64 провинций. Оранжевый уровень объявили в 44 регионах Турции, желтый – в 20.

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