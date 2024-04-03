Видео: телеграм-канал Baza

Последствия землетрясения на Тайване попали на видео. На кадрах видны разрушенные здания.

По данным экспертов, это землетрясение стало самым мощным на Тайване за 25 лет – с сентября 1999 года, когда магнитуда составила 7,3.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в ночь на 3 апреля в 02:58 по московскому времени около восточного побережья Тайваня. В 03:21 по московскому времени метеорологи сообщили о повторном землетрясении магнитудой 6,6.

Видео: телеграм-канал Baza

Вслед за ними последовала серия повторных подземных толчков. Согласно последним данным, тайваньские сейсмологи зафиксировали 20 афтершоков магнитудой от 4,1 до 6,5.

В результате произошедшего на острове оказались разрушены несколько домов. В результате землетрясения на Тайване погибли семь человек. Еще 736 человек ранены.

