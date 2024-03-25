Летевший в Кишинев авиалайнер вернулся в Бухарест из-за удара молнии

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Самолет румынской компании Таrом вернулся в аэропорт Бухареста из-за удара молнии. Авиалайнер летел в Кишинев, проинформировал телеканал Digi 24.

По данным телеканала, пассажиры и экипаж не пострадали. Из-за погодных условий самолет ударила молния.

По полученной от пилотов информации, полет прекратили ввиду непредвиденных обстоятельств. Самолет Boeing 737-82R вернулся в Бухарест. Авиалайнер отправили на технический осмотр.

Как отмечается, пассажиры Boeing 737-82R улетели в Кишинев на другом самолете. В авиакомпании отметили, что обычно удар молнии не приводит к серьезным повреждениям. Пилоты решили проявить осторожность и провести проверку функционала самолета.

До этого летевший в Стамбул авиалайнер экстренно приземлился в Волгограде из-за агрессивного поведения пассажира. Человека сняли с рейса и передали линейному отделению полиции.

