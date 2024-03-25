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25 марта, 11:36

Транспорт

Летевший в Стамбул самолет экстренно приземлился в Волгограде

Фото: depositphotos/Shebeko

Самолет, летевший из Москвы в Стамбул, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда из-за агрессивного поведения пассажира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря аэропорта Анастасию Голодову.

Пассажира сняли с рейса и передали линейному отделению полиции. После завершения подготовки самолет проследует по запланированному маршруту.

До этого рейс авиакомпании "Россия" из Красноярска в Благовещенск изменил траекторию полета из-за необходимости пропустить другое воздушное судно. Он следовал в соответствии с командами диспетчерских служб.

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